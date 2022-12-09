Алексей Морозов: «Два клуба не дотягивают до пола зарплат, у них есть время улучшить ситуацию. Задолженностей ни у кого нет»

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Два клуба Фонбет Чемпионата КХЛ не достигли пола зарплат.

Об этом сообщил президент лиги Алексей Морозов.

«Два клуба не дотягивают до пола заработных плат. У них есть время улучшить ситуацию. Надеюсь, в этом году никто не нарушит пол заработных плат.

В этом году на 44% улучшения по задержке зарплат игрокам. Это хороший показатель с учетом нынешней ситуации. На данный момент задолженностей ни у кого нет», – сказал президент КХЛ.

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