Алексей Морозов: «Если в КХЛ поедут игроки из Европы, Минспорта готово изменить лимит. Но следующий сезон проведем с тремя легионерами»

считает лимит в пять легионеров оптимальным для КХЛ.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

«Мы считаем, что пять легионеров – это оптимально для нашей лиги. Но решение было принято уже Минспортом. По закону Минспорта регулирует лимит по всем видам спорта.

Если к нам поедут игроки из Швеции, Финляндии и других европейских стран, то Министерство спорта готово собрать совещание и изменить лимит. Но следующий сезон мы проведем с тремя легионерами», – сказал президент КХЛ.