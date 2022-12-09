Морозов о том, вернется ли «Куньлунь» в Китай: «На данный момент понимания нет. Они сами не знают, что будет, как наши клубы будут летать туда»

высказался касательно возвращения в Китай.

Китайский клуб проводит домашние матчи на «Арене-Мытищи» с сезона‑2020/21.

«Вернется ли «Куньлунь» в Китай? На данный момент такого понимания нет.

Они сами не знают, что будет и как наши клубы будут летать туда через границу. Есть время до следующего сезона, будем общаться и по итогам этого сезона будем смотреть на обстановку в мире.

Сейчас в Китае продолжается пандемия, есть забастовки, мы внимательно следим. Ответить, что будет в сентябре, я не могу», – сказал президент .