Морозов о том, вернется ли «Куньлунь» в Китай: «На данный момент понимания нет. Они сами не знают, что будет, как наши клубы будут летать туда»

Теги Алексей Морозов КХЛ Арена-Мытищи Матч ТВ Куньлунь Ред Стар коронавирус Здоровье Хоккей

Алексей Морозов высказался касательно возвращения «Куньлуня» в Китай.

Китайский клуб проводит домашние матчи на «Арене-Мытищи» с сезона‑2020/21.

«Вернется ли «Куньлунь» в Китай? На данный момент такого понимания нет.

Они сами не знают, что будет и как наши клубы будут летать туда через границу. Есть время до следующего сезона, будем общаться и по итогам этого сезона будем смотреть на обстановку в мире.

Сейчас в Китае продолжается пандемия, есть забастовки, мы внимательно следим. Ответить, что будет в сентябре, я не могу», – сказал президент КХЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные