Никитин про 0:1 с «Куньлунем»: «Мне нужно извиниться перед болельщиками за 0 голов в домашнем матче»

подвел итоги матча «Локомотив» – (0:1).

«Мне нужно извиниться перед болельщиками, поскольку у нас ноль голов в матче на домашней площадке. Я считаю, что у нас должна быть ответственность за выполнение прямых обязанностей. «Куньлунь» заманил нас в свою игру, мы – попались.

Когда ты хочешь зависеть от соперника, то тебе, возможно, повезет, а может и не повезет. Ты должен отталкиваться от себя, от своей психологии. К сожалению, мы сегодня надеялись, что сегодня повезет.

Реализация? Это в ту же корзину. Реализация – работа быстрых волокон, концентрация. Если это отсутствует, то и реализация моментов будет страдать.

Что будем делать в паузе? Постараемся отдохнуть и хорошо поработать. Зарядимся эмоциями. Думаю, что эта пауза для многих – долгожданная», – сказал главный тренер .