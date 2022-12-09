Айэленд о победах «Куньлуня» в Ярославле: «В матчах против сильных соперников мы играем интенсивнее»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:0).

«Ребята провели сложный матч. Мы утонули в удалениях, но наше меньшинство хорошо справилось. Шансов в большинстве у нас было не очень много, но я рад, что мы забили.

Еще хочу отметить блестящую игру нашего вратаря. Он проделал хорошую работу, Джарасик постоянно держал нас в игре и справедливо заработал «сухарь». Во втором периоде мы сделали то, о чем говорили в перерыве.

Что касается паузы, то я рад, что нам удастся отдохнуть. Мы играем в очень напряженном режиме, очень много матчей. Нужно правильно использовать паузу и восстановиться.

Вторая победа в Ярославле? Ничего особенного, нет секрета успеха. Мне кажется, что в матчах против сильных соперников мы играем интенсивнее. Из-за этого получаются неплохие матчи. Но хочется, чтобы все игры проходили на таком уровне. Я надеюсь, что мы все смены будем проводить хорошо, с должной отдачей и концентрацией.

Еще отмечу, что мы часто играем в три тройки нападения. Это неправильно и тяжело физически, ребятам нужен отдых», – сказал Грег Айэленд.