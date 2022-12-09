Дмитрий Курбатов: «Гендиректор «Адмирала» сказал: «Мы далеко, можно для нас лимит будет другой?» Ему ответили, что не получается»

Теги ФХР КХЛ Дмитрий Курбатов Министерство спорта России Адмирал лимит на легионеров Матч ТВ Алексей Ан Хоккей

Гендиректор ФХР прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– В соответствии с законом о физкультуре и спорте лимит на легионеров устанавливается приказом Минспорта. Приказ вышел, прошел регистрацию в Минюсте, вступил в силу. Глава КХЛ Алексей Морозов довел информацию до клубов, сказал – готовьтесь, в следующем сезоне будет три.

– Алексей Ан из «Адмирала» сказал: «Мы далеко, можно для нас лимит будет другой?» Ему сказали, что не получается сделать для них другой лимит, хотя мы понимаем, что, наверное, им нужнее, чем другим. Решение принято, будем выполнять.

– Инициатива исходила от ФХР?

– Не совсем так, не готов начинать дискуссию относительного того, что хорошо, что плохо. У нас больше аргументов за то, чтобы ввести. ФХР решение инициировала, принимал его Минспорт. Было много совещаний вместе с министерством, КХЛ. Технически Минспорт может менять лимит хоть каждый год.

 – Можно ли вернуться к обсуждению этой темы, когда к нам поедут финны, чехи?

– Теоретически все возможно. Главное – сроки соблюдать, не заставлять расторгать контракт.

– Как ФХР будет оценивать результат?

– Не хочу втягиваться в эту дискуссию. Я работал в клубе, лиге, знаю ситуацию с разных сторон. Я не склонен углубляться в рассуждения о мотивации, последствиях, позитивных, негативных.

– Удивились негативному восприятию этой темы?

– От клубов ничего не услышал, от КХЛ не было негативных посылов, негатив видел в комментариях. Под новостью 50 комментариев, большинство негативные.

– Люди не разбираются в хоккее?

– Не знаю, я не специалист в области медиа. Читаю комментарии, радуюсь, когда мнение совпадает с моим, – сказал Дмитрий Курбатов.

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