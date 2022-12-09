Дмитрий Курбатов: «Гендиректор «Адмирала» сказал: «Мы далеко, можно для нас лимит будет другой?» Ему ответили, что не получается»

Гендиректор ФХР прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– В соответствии с законом о физкультуре и спорте лимит на легионеров устанавливается приказом Минспорта. Приказ вышел, прошел регистрацию в Минюсте, вступил в силу. Глава КХЛ Алексей Морозов довел информацию до клубов, сказал – готовьтесь, в следующем сезоне будет три.

– Алексей Ан из сказал: «Мы далеко, можно для нас лимит будет другой?» Ему сказали, что не получается сделать для них другой лимит, хотя мы понимаем, что, наверное, им нужнее, чем другим. Решение принято, будем выполнять.

– Инициатива исходила от ФХР?

– Не совсем так, не готов начинать дискуссию относительного того, что хорошо, что плохо. У нас больше аргументов за то, чтобы ввести. ФХР решение инициировала, принимал его Минспорт. Было много совещаний вместе с министерством, КХЛ. Технически Минспорт может менять лимит хоть каждый год.

– Можно ли вернуться к обсуждению этой темы, когда к нам поедут финны, чехи?

– Теоретически все возможно. Главное – сроки соблюдать, не заставлять расторгать контракт.

– Как ФХР будет оценивать результат?

– Не хочу втягиваться в эту дискуссию. Я работал в клубе, лиге, знаю ситуацию с разных сторон. Я не склонен углубляться в рассуждения о мотивации, последствиях, позитивных, негативных.

– Удивились негативному восприятию этой темы?

– От клубов ничего не услышал, от КХЛ не было негативных посылов, негатив видел в комментариях. Под новостью 50 комментариев, большинство негативные.

– Люди не разбираются в хоккее?

– Не знаю, я не специалист в области медиа. Читаю комментарии, радуюсь, когда мнение совпадает с моим, – сказал Дмитрий Курбатов.