Дмитрий Курбатов: «Гендиректор «Адмирала» сказал: «Мы далеко, можно для нас лимит будет другой?» Ему ответили, что не получается»
Гендиректор ФХР прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.
Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.
– В соответствии с законом о физкультуре и спорте лимит на легионеров устанавливается приказом Минспорта. Приказ вышел, прошел регистрацию в Минюсте, вступил в силу. Глава КХЛ Алексей Морозов довел информацию до клубов, сказал – готовьтесь, в следующем сезоне будет три.
– Алексей Ан из «Адмирала» сказал: «Мы далеко, можно для нас лимит будет другой?» Ему сказали, что не получается сделать для них другой лимит, хотя мы понимаем, что, наверное, им нужнее, чем другим. Решение принято, будем выполнять.
– Инициатива исходила от ФХР?
– Не совсем так, не готов начинать дискуссию относительного того, что хорошо, что плохо. У нас больше аргументов за то, чтобы ввести. ФХР решение инициировала, принимал его Минспорт. Было много совещаний вместе с министерством, КХЛ. Технически Минспорт может менять лимит хоть каждый год.
– Можно ли вернуться к обсуждению этой темы, когда к нам поедут финны, чехи?
– Теоретически все возможно. Главное – сроки соблюдать, не заставлять расторгать контракт.
– Как ФХР будет оценивать результат?
– Не хочу втягиваться в эту дискуссию. Я работал в клубе, лиге, знаю ситуацию с разных сторон. Я не склонен углубляться в рассуждения о мотивации, последствиях, позитивных, негативных.
– Удивились негативному восприятию этой темы?
– От клубов ничего не услышал, от КХЛ не было негативных посылов, негатив видел в комментариях. Под новостью 50 комментариев, большинство негативные.
– Люди не разбираются в хоккее?
– Не знаю, я не специалист в области медиа. Читаю комментарии, радуюсь, когда мнение совпадает с моим, – сказал Дмитрий Курбатов.
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