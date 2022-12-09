Рафаил Ишматов: «Я за сокращение лимита на легионеров. Запад разрушил хоккейный союз между Европой, Северной Америкой и Россией»

Рафаил Ишматов поддержал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Я за сокращение лимита на легионеров. Это логично. Много своих кадров, много дворцов спорта, есть тренеры, созданы приличные условия. Понимаю, что есть люди, которые хотят видеть иностранных игроков.

Но не мы в такой ситуации виноваты. Это на Западе разрушили хоккейный союз между Европой, Северной Америкой и Россией.

У тренеров есть задача обучить новое поколение. На что, конечно, потребуется время, но это надо делать.

– Но есть мнение, что без легионеров уровень хоккея в КХЛ упадет.

– Это вопрос внутренней политики Федерации хоккея России и министерства спорта.

Если падает уровень, надо искать таланты, нужны сознательные тренеры, которые знают теорию методики и хотят самовыразиться в российском хоккее. Каждый тренер должен отвечать за развитие нашего, родного хоккея, – сказал заслуженный тренер России.

Зачем в России лимит на легионеров? Все просто: власть не верит в наших игроков и жутко боится конкуренции