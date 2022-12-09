Михаил Панин о сокращении лимита: «Наш хоккей надо поднимать и выделять. Мы должны делать ставку на собственных игроков»

Теги Авангард ЦСКА СКА болельщики Бостон Патрис Бержерон НХЛ Борис Михайлов КХЛ Брэд Маршанд лимит на легионеров Хоккей

Михаил Панин прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Как вы относитесь к решению Минспорта ограничить количество легионеров в КХЛ до трех со следующего сезона?

– Положительно. Мы должны делать ставку на собственных игроков, трех иностранцев вполне достаточно. Самых важных переподпишут, как уже сделал «Авангард» с Буше. А перспективная молодежь, которой достаточно в наших клубах, получит дополнительный шанс.

Наш хоккей надо поднимать и выделять. Как это происходит сейчас в других культурных слоях: театр, кино и так далее.

– Но есть пример НХЛ, на которую мы долгое время равнялись. Там никаких лимитов нет, клубы тоже коммерческие, им надо, чтобы заполнялись трибуны, а болельщики хотят видеть лучших.

– Это правильно. Но и зритель должен поднимать свой уровень понимания хоккея, а не только сидеть и бездумно хлопать надувными палками и кричать. Именно понимать игру, как это раньше было. Очень важно, когда человек выходит на лед и чувствует реакцию трибун. Ведь в той же НХЛ одним только освистыванием можно сломать хоккеиста любого уровня, даже суперзвезду.

– Такое случается.

– Поэтому там даже хоккеисты-ветераны следят за собой. Вот, например, в «Бостоне» Маршанду 35, Бержерону 37, но они все равно демонстрируют свой высокий уровень. Бегут, дерутся, никто не показывает, что может стоя обыгрывать. Жизнь требует постоянно двигаться. Не можешь – все, заканчивай!

Как было в наше время. Да, Борис Петрович Михайлов держался до 36, но он действительно боец, всегда первый: на зарядке, в кроссах. На жилах рвал, доказывал, что еще может.

– У Бориса Петровича это в крови.

– Не надо забывать и о том, что в НХЛ совсем другая история, учитываются бюджеты клубов, общее экономическое состояние стран. Но и у нас даже в условиях изоляции есть возможность повышать уровень своего хоккея. Играть лучше, чем в Европе, – сказал экс-нападающий СКА и ЦСКА.

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