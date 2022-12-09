Михаил Панин о сокращении лимита: «Наш хоккей надо поднимать и выделять. Мы должны делать ставку на собственных игроков»

Михаил Панин прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Как вы относитесь к решению Минспорта ограничить количество легионеров в КХЛ до трех со следующего сезона?

– Положительно. Мы должны делать ставку на собственных игроков, трех иностранцев вполне достаточно. Самых важных переподпишут, как уже сделал с Буше. А перспективная молодежь, которой достаточно в наших клубах, получит дополнительный шанс.

Наш хоккей надо поднимать и выделять. Как это происходит сейчас в других культурных слоях: театр, кино и так далее.

– Но есть пример НХЛ, на которую мы долгое время равнялись. Там никаких лимитов нет, клубы тоже коммерческие, им надо, чтобы заполнялись трибуны, а болельщики хотят видеть лучших.

– Это правильно. Но и зритель должен поднимать свой уровень понимания хоккея, а не только сидеть и бездумно хлопать надувными палками и кричать. Именно понимать игру, как это раньше было. Очень важно, когда человек выходит на лед и чувствует реакцию трибун. Ведь в той же НХЛ одним только освистыванием можно сломать хоккеиста любого уровня, даже суперзвезду.

– Такое случается.

– Поэтому там даже хоккеисты-ветераны следят за собой. Вот, например, в Маршанду 35, Бержерону 37, но они все равно демонстрируют свой высокий уровень. Бегут, дерутся, никто не показывает, что может стоя обыгрывать. Жизнь требует постоянно двигаться. Не можешь – все, заканчивай!

Как было в наше время. Да, Борис Петрович Михайлов держался до 36, но он действительно боец, всегда первый: на зарядке, в кроссах. На жилах рвал, доказывал, что еще может.

– У Бориса Петровича это в крови.

– Не надо забывать и о том, что в совсем другая история, учитываются бюджеты клубов, общее экономическое состояние стран. Но и у нас даже в условиях изоляции есть возможность повышать уровень своего хоккея. Играть лучше, чем в Европе, – сказал экс-нападающий СКА и ЦСКА.