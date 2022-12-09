Иван Климович о том, чьи качества хотел бы перенять: «Если говорить про бросок, то Мэттьюс, хоккейный интеллект – Кучеров, скиллы и технику – Зеграс»
Иван Климович рассказал, на кого из игроков КХЛ и НХЛ равняется.
– На какого из игроков равняешься, чьи качества хотел бы перенять?
– Могу выделить несколько игроков, которым я симпатизирую. Если говорить про бросок, то это Остон Мэттьюс, хоккейный интеллект – Никита Кучеров, скиллы и технику – молодая звезда Тревор Зеграс, ну и любой человек хотел бы скорость Коннора Макдэвида.
Если брать игроков КХЛ, то нравится бросок Теему Пулккинена и Максима Шалунова. Нравится игра «Торпедо» в плане хоккейного интеллекта, там много кто хорошо понимает игру. В плане техники выбрал бы Сергея Толчинского и Алексея Кручинина, – сказал нападающий системы «Сибири».
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