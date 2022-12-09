Иван Климович о том, чьи качества хотел бы перенять: «Если говорить про бросок, то Мэттьюс, хоккейный интеллект – Кучеров, скиллы и технику – Зеграс»

Теги Сибирь Торпедо НХЛ КХЛ Максим Шалунов Никита Кучеров Алексей Кручинин Теему Пулккинен Сергей Толчинский Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс Чемпионат.com Тревор Зеграс Иван Климович Хоккей

Иван Климович рассказал, на кого из игроков КХЛ и НХЛ равняется.

– На какого из игроков равняешься, чьи качества хотел бы перенять?

– Могу выделить несколько игроков, которым я симпатизирую. Если говорить про бросок, то это Остон Мэттьюс, хоккейный интеллект – Никита Кучеров, скиллы и технику – молодая звезда Тревор Зеграс, ну и любой человек хотел бы скорость Коннора Макдэвида.

Если брать игроков КХЛ, то нравится бросок Теему Пулккинена и Максима Шалунова. Нравится игра «Торпедо» в плане хоккейного интеллекта, там много кто хорошо понимает игру. В плане техники выбрал бы Сергея Толчинского и Алексея Кручинина, – сказал нападающий системы «Сибири».

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