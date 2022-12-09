Иван Климович о том, чьи качества хотел бы перенять: «Если говорить про бросок, то Мэттьюс, хоккейный интеллект – Кучеров, скиллы и технику – Зеграс»

Иван Климович рассказал, на кого из игроков КХЛ и равняется.

– На какого из игроков равняешься, чьи качества хотел бы перенять?

– Могу выделить несколько игроков, которым я симпатизирую. Если говорить про бросок, то это Остон Мэттьюс, хоккейный интеллект – , скиллы и технику – молодая звезда Тревор Зеграс, ну и любой человек хотел бы скорость Коннора Макдэвида.

Если брать игроков , то нравится бросок Теему Пулккинена и Максима Шалунова. Нравится игра в плане хоккейного интеллекта, там много кто хорошо понимает игру. В плане техники выбрал бы Сергея Толчинского и Алексея Кручинина, – сказал нападающий системы .