Иван Климович о книгах: «Нравились произведения Жюля Верна в подростковом возрасте. Сейчас читаю Библию»

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Нападающий «Сибири» Иван Климович ответил на вопрос о любимых книгах.

– Есть ли любимая книга, любимый сериал?

– Я больше фильмы смотрю.

Очень понравился фильм «Американский неудачник», основан на реальной истории, мне нравится такое, это очень мотивирует, как и «Человек, который изменил все».

Из книг в подростковом возрасте нравились произведения Жюля Верна – «20 000 лье под водой», «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров», а сейчас увлекаюсь не так сильно. Сейчас читаю Библию, – сказал 19-летний хоккеист.

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