Юрзинов о легионерах: «В Европе огромное внимание к своей молодежи и очень требовательное отношение к иностранцам»

Владимир Юрзинов сказал, что в Европе развивают свою молодежь, а не легионеров.

Ранее Министерство спорта утвердило сокращение числа легионеров в заявке российских клубов на матчи Фонбет Чемпионата КХЛ с пяти до трех.

– Скептики считают, что ужесточение лимита понизит уровень КХЛ. Это так?

– Спорное утверждение. Посмотрите на те клубы, которые в этом сезоне ведут Лигу за собой. Это, например, «Торпедо», , , СКА, , , московское , во всех этих командах на первых позициях – российские хоккеисты.

Я много смотрю европейские чемпионаты, везде огромное внимание именно к своей молодежи и везде очень требовательное отношение к иностранцам.

Обратите внимание на Финляндию или Швецию (лимит на легионеров там отсутствует – прим. Sports.ru), которые смогли поставить производство своих хоккеистов на конвейер, как результат – уверенные позиции этих двух стран и на мировых турнирах, и в НХЛ, – сказал бывший тренер сборной СССР.

Зачем в России лимит на легионеров? Все просто: власть не верит в наших игроков и жутко боится конкуренции