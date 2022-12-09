Паризе о возвращении логотипа «Айлендерс» с рыбаком: «Он отлично смотрится. Это потрясающе»

высказался о предстоящем возвращении логотипа с рыбаком.

Он будет присутствовать на альтернативном комплекте команды, выпущенном в рамках проекта Reverse Retro.

В субботу «Айлендерс» сыграют в этой форме в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Рыбак появится в игре впервые с апреля 1997 года.

«Это потрясающе. Я думаю, он отлично смотрится. Вы видели, что многие болельщики носят свитера с ним на наших играх.

Это будет действительно круто», – сказал Паризе.

Форвард Брок Нелсон сказал, что купил несколько свитеров для своих детей, как только они поступили в продажу.

Изначально этот лого появился в рамках ребрэндинга в 1995 году. Но уже через 2 года клуб отказался от его использования из-за недовольства болельщиков, а также игроков команды.

В частности, , узнав об отставке рыбака, сказал: «Отлично. Мы выглядели как идиоты».

Фото: официальный сайт «Айлендерс».