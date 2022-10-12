«Калгари» вернул черную форму с головой лошади в качестве альтернативной.

вернул черную форму с головой лошади в качестве альтернативной.

Комплект будет использоваться в 12 матчах предстоящего сезона .

Такая форма появилась у «Флэймс» в 1998 году. В период с 2000 по 2003 годы она была основной домашней, затем стала альтернативной.

С 2006 года комплект перестал использоваться, за исключением нескольких матчей сезона-2020/21, когда был возвращен как часть проекта Reverse Retro.

Фото: сайт «Калгари».