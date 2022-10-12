«Калгари» вернул черную форму с головой лошади в качестве альтернативной
«Калгари» вернул черную форму с головой лошади в качестве альтернативной.
Комплект будет использоваться в 12 матчах предстоящего сезона НХЛ.
Такая форма появилась у «Флэймс» в 1998 году. В период с 2000 по 2003 годы она была основной домашней, затем стала альтернативной.
С 2006 года комплект перестал использоваться, за исключением нескольких матчей сезона-2020/21, когда был возвращен как часть проекта Reverse Retro.
Фото: сайт «Калгари».
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