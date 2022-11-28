Бибер о джерси «Сан-Хосе» в проекте Reverse Retro: «Торонто» на всю жизнь, но эта форма – огонь»

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Джастину Биберу понравилась игровая форма калифорнийской команды НХЛ.

Канадский исполнитель с восхищением оценил игровой свитер «Сан-Хосе», который команда использовала в рамках проекта Reverse Retro.

Ретроформы выполнены чемпионскими образами команд, а также полюбившимися болельщикам логотипами прошлых эпох.

«Шаркс» провели в такой форме матч регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (2:5).

«Торонто» на всю жизнь, но эта форма – огонь», – написал Бибер в комментариях в социальной сети.

Фото: инстаграм «Сан-Хосе»

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