Рябыкин об «Авангарде»: «Руководство обещало помочь с поиском игроков. До сих пор ищут вратаря, защитника»

рассказал о своих отношениях с руководством «Авангарда».

– Какие задачи ставились перед вами в «Авангарде»?

– Они всегда были одни и те же – выйти в финал. На тот момент руководство обещало помочь с поиском игроков. До сих пор ищут вратаря, защитника.

– Вы рассказывали, что с вами не согласовали ни одного приобретения. Каких-то конкретных игроков вы пытались предлагать руководству для усиления?

– Да, например, я предлагал , которого через неделю подписал . Но мне сказали, что это игрок не нашего уровня.

– Отношения с руководством быстро начали портиться после старта сезона?

– Изначально было понятно, что эти 12 выездных игр – очень тяжелое испытание для команды. Видимо, у руководителей были другие мнения.

– Возвращение в Омск отрицательно повлияло на команду в смысле давления?

– Не думаю, что это могло сказаться негативно. Наоборот, ребята выдохнули. Было понятно, что вернулись домой. У меня дома была только одна неудача – с «Куньлунем», и эта игра была на следующий день после Магнитогорска. У меня было всего три домашних матча, так что говорить об этом нет смысла.

– После поражения от «Куньлуня» понимали, к чему все идет?

– Нет, у нас на следующий день был выходной. Я пришел на работу – после этого мы встретились с Волковым, поговорили, и он сказал, что сегодня будут принимать решение. Позже сказал, что меня убирают. Какого-то сочувствия не видел с его стороны, – сказал бывший главный тренер в интервью .

«В Омске обещали помочь с усилением – до сих пор ищут вратаря, защитника». Рябыкин – об отставке, Хартли и новой работе