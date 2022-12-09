Рябыкин об «Авангарде»: «Руководство обещало помочь с поиском игроков. До сих пор ищут вратаря, защитника»
Дмитрий Рябыкин рассказал о своих отношениях с руководством «Авангарда».
– Какие задачи ставились перед вами в «Авангарде»?
– Они всегда были одни и те же – выйти в финал. На тот момент руководство обещало помочь с поиском игроков. До сих пор ищут вратаря, защитника.
– Вы рассказывали, что с вами не согласовали ни одного приобретения. Каких-то конкретных игроков вы пытались предлагать руководству для усиления?
– Да, например, я предлагал Джоуи Кина, которого через неделю подписал «Спартак». Но мне сказали, что это игрок не нашего уровня.
– Отношения с руководством быстро начали портиться после старта сезона?
– Изначально было понятно, что эти 12 выездных игр – очень тяжелое испытание для команды. Видимо, у руководителей были другие мнения.
– Возвращение в Омск отрицательно повлияло на команду в смысле давления?
– Не думаю, что это могло сказаться негативно. Наоборот, ребята выдохнули. Было понятно, что вернулись домой. У меня дома была только одна неудача – с «Куньлунем», и эта игра была на следующий день после Магнитогорска. У меня было всего три домашних матча, так что говорить об этом нет смысла.
– После поражения от «Куньлуня» понимали, к чему все идет?
– Нет, у нас на следующий день был выходной. Я пришел на работу – после этого мы встретились с Волковым, поговорили, и он сказал, что сегодня будут принимать решение. Позже сказал, что меня убирают. Какого-то сочувствия не видел с его стороны, – сказал бывший главный тренер «Авангарда» в интервью Sports.ru.
«В Омске обещали помочь с усилением – до сих пор ищут вратаря, защитника». Рябыкин – об отставке, Хартли и новой работе
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