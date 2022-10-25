Рябыкин о защите «Авангарда»: «Месяц я слушал, что вот-вот будет усиление, но так и не дождался. Как только уволили – сразу подписали Пайгина»

заявил, что руководство продинамило его с усилением.

Специалист начал сезон в роли главного тренера омского клуба, но в октябре был уволен. После этого он вошел в штаб «Металлурга».

– Вы говорили, что отставка стала для вас неожиданностью, но какие пути выхода из кризиса вы предлагали?

– Я много раз объяснял, что, когда у тебя 12 выездных матчей подряд на старте сезона, времени на тренировки просто не остается, ребята теряют нити игры. Надеялся, что по возвращении в Омск будет больше времени, но не судьба.

– Вы бывший защитник, в штабе Хартли отвечали за защитников. Что произошло с обороной «Авангарда» в этом сезоне?

– Скажем так, ребята были подобраны не очень скоростные, на мой взгляд. Это и сказывалось. Месяц я слушал, что вот-вот будет усиление, но так и не дождался. А как только меня уволили, в клубе сразу подписали контракт с .

– Согласны, что ваш тренерский штаб в «Авангарде» был не слишком хорошо укомплектован?

– Из тех, кого я предлагал, никого не одобрили, – сказал Рябыкин.