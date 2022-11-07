Сушинский про «Авангард»: «Рябыкин справился бы. Ему нужны были игроки, а не время»

считает увольнение из «Авангарда» преждевременным.

– Уверен, Рябыкин справился бы с задачей. Ему нужны были игроки, а не время. Не думаю, что он отходил от системы Хартли, а она тяжелая. Может, кто-то не захотел выполнять какие-то задания. Все индивидуально и зависит от игроков: кто-то быстро усваивает информацию, а кто-то – нет.

– Получается, главная причина неудач – Волков?

– Здесь даже нечего обсуждать: из чемпионского состава осталось три человека (на самом деле восемь – прим. .ru).

Я бы сохранил Емелина, сейчас он играет, на мой взгляд, за копейки в минском «Динамо». Еще оставил бы Стася – крепкий центральный, занимал место в четвертом звене, играл в меньшинстве.

– Одним из кандидатов на место Рябыкина называли . Вы говорили, что у него может что-то получиться, если он поменяет систему хоккея. Что нужно менять?

– Нужно менять не систему, а менталитет и обращение с ветеранами. Квартальнов перебарщивает с большой ротацией – для молодежи это нормально. Возрастного игрока или хоккеиста первых двух звеньев она скорее напрягает, чем мотивирует.

– Пока обязанности главного тренера исполняет Михаил Кравец. Кого назначат главным?

– Я уверен, что его оставят. Мне это стало очевидно, когда «Авангард» убрал второго тренера, а на его место поставил Кравеца. Тогда понял, что следующий на выход Рябыкин, – сказал бывший президент в интервью Sports.ru.