Генменеджер высказался о работе с главой клуба .

— Насколько у вас с ним одинаковое видение хоккея? У вас вообще бывают споры?

— Одинакового видения добиться тяжело. Знаете, бытует мнение, что высшие руководители не разбираются в хоккее. Думаю, в этом плане Александр Владимирович прилично понимает игру. Он и сам когда-то играл в хоккей. Многим нашим экспертам, которые выносят нам оценки, он даст фору.

Пусть не складывается мнение, что это человек со стороны. Это абсолютно не так. Он разбирается в хоккее и довольно дотошно смотрит на многие нюансы.

Да, есть вещи, на которые мы смотрим по-разному. Наглядный пример — обсуждение кандидатуры Гудачека. В этой ситуации я поддержал Алексея Волкова (прежний генменеджер «Авангарда» – прим. Sports.ru). Хотя и прекрасно понимал, что это не вратарь топ-уровня. Но с учетом проблем со здоровьем у Галимова я тоже думал, что этот человек каким-то образом сможет нам помочь. Однако Крылов наложил вето на это решение. И, думаю, он оказался прав. Сейчас я уже не уверен, что Гудачек чем-то помог бы нам.

Иногда мы смотрим в одну сторону, иногда — в разные. Если с моей стороны последует какой-то веский аргумент и я смогу убедить его, то он в любой ситуации согласится со мной.

Сразу скажу: Крылов — непростой руководитель и достаточно импульсивный человек. Есть моменты, когда из него вырывается довольно много эмоций. Особенно когда команда проигрывает — в таких ситуациях на глаза ему лучше не попадаться, – сказал Рашид Хабибулин.