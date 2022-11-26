Сушинский о Хабибулине в «Авангарде»: «Почему не доверяли мне или Волкову, а ему вдруг полное доверие? При Крылове свободы ни у кого не будет»
Максим Сушинский высказался о назначении Рашида Хабибулина генменеджером «Авангарда».
Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов на днях заявил, что полностью доверяет Хабибулину.
«Мне не так долго удалось поработать с Хабибулиным, чтобы узнать его как человека. Но могу сказать одно – открытости в нем я не увидел.
Не знаю, как комментировать слова Крылова… Почему тогда не доверяли мне, почему не доверяли Волкову? А Хабибулину при этом вдруг полное доверие?
Я давно говорю, пока в «Авангарде» будет Крылов, ни у кого свободы и самостоятельности действий не будет.
Просто нужен человек, которого потом можно будет обвинить в неудачах», – сказал бывший президент омского клуба.
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