Сушинский о Хабибулине в «Авангарде»: «Почему не доверяли мне или Волкову, а ему вдруг полное доверие? При Крылове свободы ни у кого не будет»

высказался о назначении Рашида Хабибулина генменеджером .

Председатель Совета директоров «Авангарда» на днях заявил, что полностью доверяет Хабибулину.

«Мне не так долго удалось поработать с Хабибулиным, чтобы узнать его как человека. Но могу сказать одно – открытости в нем я не увидел.

Не знаю, как комментировать слова Крылова… Почему тогда не доверяли мне, почему не доверяли Волкову? А Хабибулину при этом вдруг полное доверие?

Я давно говорю, пока в «Авангарде» будет Крылов, ни у кого свободы и самостоятельности действий не будет.

Просто нужен человек, которого потом можно будет обвинить в неудачах», – сказал бывший президент омского клуба.