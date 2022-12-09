Тренин остался без очков в 5-м матче подряд. У форварда 1+3 в 19 играх за «Нэшвилл»

остался без очков в 5-м матче подряд.

Форвард не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Тампой» (2:5).

В текущем сезоне у 25-летнего нападающего 4 (1+3) очка в 19 матчах. В прошлом сезоне было 24 (17+7) балла в 80 играх.

В межсезонье Тренин стал единственным игроком во всей лиге, чьи переговоры по новому контракту с клубом дошли до арбитражного вердикта.

По его итогам игроку была назначена зарплата в размере 1,7 миллиона долларов. Срок – 2 года.

Тренин об арбитраже: «Поначалу считал, что мы проиграли, но успокоился. У меня контракт на 2 года, надо доказывать, что достоин большего»