Юрзинов-младший о лимите: «Это заставит работать тренеров и менеджеров. Уже нельзя будет выставить 5 иностранцев, которые определят исход матча»

высказался о сокращении лимита на легионеров в КХЛ.

– Надо исходить из того, что это уже принятое решение. То, что лимит на легионеров будет сокращен, заставит больше работать тренеров и менеджеров.

Уже будет нельзя выставить пятерку иностранцев, которая будет определять исход матча. Цена ошибки возрастет, но одновременно мы сможем получить ряд хороших хоккеистов, дать ведущие роли своей молодежи.

Это будет неплохо и для сборной России – ее лидерами должны быть игроки, которые получают много времени в своих клубах.

– Заставит больше работать – это искать игроков в МХЛ и ВХЛ?

– Даже в этом сезоне есть клубы, которые лишились пятерки иностранцев и испытывают большие сложности. Поэтому повысится роль фарм-клуба, селекции и работы с игроками, – сказал бывший главный тренер клубов .

Новый лимит Третьяка распространяется и на низшие лиги. При этом на 31 команду ВХЛ – всего 1 (!) легионер