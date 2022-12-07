Максим Чудинов: «В «Ак Барсе» меня не видели в игре, в «Спартаке» я нужен. Мне нужно играть, а не сидеть на лавке»

объяснил причины перехода в из .

– Как бы вы описали период карьеры в «Ак Барсе»? Почему пришлось расстаться с командой?

– В раздевалке «Ак Барса» была нормальная атмосфера, когда я уходил. Возможно, «Ак Барс» шумел в медиа, но все было спокойно. Меня не устраивали условия.

Я пропустил год, у меня восстановительный период после травмы. Мне нужно играть, побеждать, быть важной частью команды, а не сидеть на лавке.

В Казани меня не видели в игре и не давали принимать участие. Поэтому я тут. В том месте, где я нужен, – заявил защитник «Спартака».

Чудинов провел за красно-белых 6 матчей в Фонбет чемпионате и набрал 2 (1+1) очка при полезности «плюс 5» и игровом времени 23:23.