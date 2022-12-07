Ларионов об игре с ЦСКА: «Перед матчем сказал: завоевать сердца армейских болельщиков, которые поймут, что хоккей – игра, а не работа, – наша основная миссия»

Игорь Ларионов поделился мыслями после победы над ЦСКА со счетом 4:2.

– Во-первых, хочется сказать добрые слова в адрес ЦСКА. Дали тот импульс приближенного плей-офф нашей молодой команде.

После второго периода, когда мы проигрывали 1:2, здесь, наверно, проявляется тот хребет, тот стержень команды, которая формируется.

Спасибо армейцам за такой тест и в то же время хочу поздравить наших ребят, наших болельщиков, которые приехали из Нижнего, с окончанием сложнейшего выезда, поздравить ребят с хорошей игрой, с хорошей концовкой.

Перед перерывом дали такой хороший эмоциональный подъем, фон для того, чтобы мы могли отдохнуть, перезагрузиться и двигаться дальше по сезону.

– В прошлой игре «Торпедо» играло в атаку и проиграло. Сегодня проявили терпение и выиграли матч. Может быть, с командами уровня ЦСКА так и надо играть?

– Я не думаю, что мы терпели сегодня. Хорошее слово – терпение. Я часто его употребляю для ребят: терпение с шайбой, с решениями. В этом плане мы сегодня пытаемся эту игру продать, продать ради того, чтобы болельщик пошел на хоккей, тот хоккей, который изобилует импровизациями, интересными ходами, мастерством, энтузиазмом, который проявляют игроки.

Терпение – это тоже часть нашей игры, часть роста нашей команды. В этом плане, когда ты проявляешь терпение в своей зоне, чтобы вывести шайбу, чтобы избежать тех моментов, которые мы сами себе создаем в своей зоне, это ключевое.

При всем этом я хочу отметить, что ребята поверили друг в друга. Был разговор после первого периода, после второго. Это то, как команда преодолевает те трудности, когда нужно находить в себе силы и коллективно добиваться победы, не по одному, а именно коллективно.

Здесь мы говорим о том, насколько важна роль каждого игрока в команде. Каждый игрок нашей команды несет в себе долю ответственности, которая перед ними стоит. Мне неважно, кто забивает, главное, чтобы выиграла команда.

Говоря о том матче, который был в Нижнем и сегодня, да, может быть, они были разными по стилю. Мне пока что сложно сказать по горячим следам.

Мы не отходим от своей линии, потому что игра в хоккей – это то, что мы любим. Она дает возможность того сценария, который невозможно предписать. Мы стараемся делать так, чтобы зритель, приходящий на игру, получал удовольствие.

Я перед игрой сказал: если мы завоюем какие-то сердца армейских болельщиков, которые поймут, что хоккей – это игра, а не работа, – это наша основная миссия. То же, что мы делали в «Детройте» нашей русской пятеркой, неважно, русскими мы были или нет, мы играли за «Детройт», мы получали поддержку в разных городах Северной Америки за тот хоккей, который мы показывали.

Это та история, которая требует терпения, какой-то боли, которая происходит с ростом команды, с ошибками. Это процесс, который неизбежен.

В этих играх ты понимаешь, насколько важны мелкие детали для любого игрока. Возвращаясь к вашим словам, каждая игра она непредсказуема, она интересна. И это дает возможность вам, журналистам, об этом говорить, писать и делать свои выводы, – сказал главный тренер «Торпедо».