Ларионов-младший набрал 3 очка в матче с ЦСКА. У форварда «Торпедо» 26 баллов в 32 матчах сезона КХЛ

Игорь Ларионов-младший набрал три очка в победном матче против .

«Торпедо» обыграло московскую команду (4:2) в игре Фонбет чемпионата .

Ларионов-младший поучаствовал в трех из четырех голах команды, забросив одну шайбу сам, подставив клюшку под наброс во втором периоде, а также сделал две результативных передачи.

Таким образом, на счету нападающего стало 26 (7+19) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. Ларионов-младший – третий в списке лучших бомбардиров .

Больше очков набрали только (29) и (31). Коваленко также набрал три очка (2+1) в матче ЦСКА

Ларионов-младший играет в нижегородском клубе на минимальном контракте – его зарплата составляет три миллиона рублей в год.