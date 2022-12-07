Ларионов-младший набрал 3 очка в матче с ЦСКА. У форварда «Торпедо» 26 баллов в 32 матчах сезона КХЛ
Игорь Ларионов-младший набрал три очка в победном матче против ЦСКА.
«Торпедо» обыграло московскую команду (4:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Ларионов-младший поучаствовал в трех из четырех голах команды, забросив одну шайбу сам, подставив клюшку под наброс во втором периоде, а также сделал две результативных передачи.
Таким образом, на счету нападающего стало 26 (7+19) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. Ларионов-младший – третий в списке лучших бомбардиров «Торпедо».
Больше очков набрали только Николай Коваленко (29) и Алексей Кручинин (31). Коваленко также набрал три очка (2+1) в матче ЦСКА
Ларионов-младший играет в нижегородском клубе на минимальном контракте – его зарплата составляет три миллиона рублей в год.
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