Якушев о Кубке Первого канала: «Жду не только победы от сборной, но и красивой, результативной игры»

Теги Сборная России по хоккею Кубок Первого канала Александр Якушев ТАСС Хоккей

Александр Якушев поделился ожиданиями от сборной России на Кубке Первого канала.

«Жду не только победы от нашей сборной, но и добротной, уверенной, красивой и результативной игры.

Впервые нас с вами ждет в декабре сразу два турнира – в обычном формате и в формате «3 на 3». В общем, нас с вами ждет много интересных событий в ближайшее время», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные