Якушев о Кубке Первого канала: «Жду не только победы от сборной, но и красивой, результативной игры»

поделился ожиданиями от сборной России на Кубке Первого канала.

«Жду не только победы от нашей сборной, но и добротной, уверенной, красивой и результативной игры.

Впервые нас с вами ждет в декабре сразу два турнира – в обычном формате и в формате «3 на 3». В общем, нас с вами ждет много интересных событий в ближайшее время», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.