Якушев о Кубке Первого канала: «Жду не только победы от сборной, но и красивой, результативной игры»
Александр Якушев поделился ожиданиями от сборной России на Кубке Первого канала.
«Жду не только победы от нашей сборной, но и добротной, уверенной, красивой и результативной игры.
Впервые нас с вами ждет в декабре сразу два турнира – в обычном формате и в формате «3 на 3». В общем, нас с вами ждет много интересных событий в ближайшее время», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.
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