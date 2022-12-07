Летанг провел тренировку на льду. Защитник «Питтсбурга» перенес инсульт неделю назад
Крис Летанг провел тренировку на льду через неделю после инсульта.
Защитник «Питтсбурга» вышел на лед перед утренней раскаткой команды во вторник. Он катался вместе с форвардом Райаном Пелингом под руководством помощника тренера Тая Хеннесса.
Отмечается, что медицинские обследования игрока дали положительные результаты. Тем не менее, пока неизвестно, когда ему разрешат вернуться к играм.
В 2014 году Летанг впервые перенес инсульт и пропустил больше двух месяцев. Тогда обследование показало, что он родился с небольшим отверстием в стенке сердца.
В нынешнем сезоне НХЛ трехкратный обладатель Кубка Стэнли провел 21 матч и набрал 12 (1+11) очков.
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