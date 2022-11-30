Защитник «Питтсбурга» Летанг перенес инсульт во второй раз за карьеру

Защитник перенес инсульт во второй раз за карьеру.

Он выбыл на неопределенный срок.

Отмечается, что 35-летний канадец не чувствует каких-либо долговременных эффектов инсульта и продолжит проходить обследования в течение следующей недели.

Его состояние не считается опасным для продолжения карьеры.

Напомним, в 2014 году защитник пропустил больше двух месяцев из-за инсульта. Тогда обследование показало, что он родился с небольшим отверстием в стенке сердца.

Летанг – трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В нынешнем сезоне НХЛ он провел 21 матч и набрал 12 (1+11) очков.