Защитник «Питтсбурга» Летанг перенес инсульт во второй раз за карьеру

Теги Питтсбург Крис Летанг НХЛ Здоровье Хоккей

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг перенес инсульт во второй раз за карьеру.

Он выбыл на неопределенный срок.

Отмечается, что 35-летний канадец не чувствует каких-либо долговременных эффектов инсульта и продолжит проходить обследования в течение следующей недели.

Его состояние не считается опасным для продолжения карьеры.

Напомним, в 2014 году защитник пропустил больше двух месяцев из-за инсульта. Тогда обследование показало, что он родился с небольшим отверстием в стенке сердца. 

Летанг – трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В нынешнем сезоне НХЛ он провел 21 матч и набрал 12 (1+11) очков.

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