Летанг об инсульте: «Я оптимистично настроен, что скоро вернусь на лед»

Теги Питтсбург Крис Летанг НХЛ Здоровье Хоккей

Крис Летанг, перенесший инсульт во второй раз за карьеру, рассказал о своем состоянии.

«Мне повезло, что я знаю свое тело достаточно хорошо, чтобы понять, когда что-то не так.

Хотя публично обсуждать этот вопрос сложно, я надеюсь, что это может повысить осведомленность.

Для меня важно, чтобы мои товарищи по команде, семья и болельщики знали, что со мной все в порядке.

Я оптимистично настроен, что скоро вернусь на лед», – сказал защитник «Питтсбурга».

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