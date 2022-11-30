Летанг об инсульте: «Я оптимистично настроен, что скоро вернусь на лед»

, перенесший инсульт во второй раз за карьеру, рассказал о своем состоянии.

«Мне повезло, что я знаю свое тело достаточно хорошо, чтобы понять, когда что-то не так.

Хотя публично обсуждать этот вопрос сложно, я надеюсь, что это может повысить осведомленность.

Для меня важно, чтобы мои товарищи по команде, семья и болельщики знали, что со мной все в порядке.

Я оптимистично настроен, что скоро вернусь на лед», – сказал защитник .