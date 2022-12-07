Гендиректор «Трактора» о Хэмилтоне: «Мы довольны. Хорошо двигается по скорости, с шайбой, читает игру, акцентированный четкий пас»

Гендиректор высказался о канадском защитнике Роберте Хэмилтоне.

— Как велась работа по подписанию Хэмилтона?

— Нам нужен был защитник, и появилась возможность рассмотреть его как кандидата в команду. После изучения его игры и человеческих качеств поняли, что он нам подходит. Парень сам по себе позитивный. Я не видел никого, кто бы так быстро адаптировался в новой команде.

По игре: он хорошо двигается с шайбой, имеет четкий акцентированный пас, хорошо читает игру, хорошо двигается по скорости. Пока мы довольны подписанием, – сказал .

В 4 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ Хэмилтон сделал 3 голевые передачи. Подробнее его статистика – здесь.