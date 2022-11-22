«Трактор» подписал защитника фарм-клуба «Колорадо» Хэмилтона. Он набрал 3 очка в 12 матчах этого сезона АХЛ

подписал контракт с защитником Робертом Хэмилтоном.

Соглашение с 28-летним канадским хоккеистом рассчитано до конца сезона-2023/24.

В прошлом сезоне Хэмилтон в составе «Колорадо Иглc» (фарм-клуб «Колорадо») провел 48 матчей и набрал 27 (6+21) результативных баллов.

В текущем чемпионате АХЛ канадский защитник принял участие в 12 матчах и отметился тремя результативными передачами.

«В лице защитника Роберта Хэмилтона «Трактор» получает игрока, способного полезно действовать на чужой синей линии и надежно в своей зоне. Нашей обороне как раз не хватало хоккеиста именно с таким набором навыков.

Последние пять сезонов Хэмилтон провел в и в двух из них близко подбирался к рубежу в 30 набранных очков. Уже в конце этой недели он прибудет в расположение команды», – сказал генеральный директор «Трактора» .