Хэмилтон заработает 25 млн рублей в «Тракторе» в сезоне-2022/23 (Артур Хайруллин)
Стала известна зарплата защитника Роберта Хэмилтона в «Тракторе».
В сезоне-2022/23 он получит 25 млн рублей, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Соглашение с 28-летним канадским хоккеистом рассчитано до конца сезона-2023/24.
В прошлом сезоне Хэмилтон в составе «Колорадо Иглc» (фарм-клуб «Колорадо») провел 48 матчей и набрал 27 (6+21) результативных баллов.
В текущем чемпионате АХЛ канадский защитник принял участие в 12 матчах и отметился тремя результативными передачами.
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