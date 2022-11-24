Хэмилтон заработает 25 млн рублей в «Тракторе» в сезоне-2022/23 (Артур Хайруллин)

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Стала известна зарплата защитника Роберта Хэмилтона в «Тракторе».

В сезоне-2022/23 он получит 25 млн рублей, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Соглашение с 28-летним канадским хоккеистом рассчитано до конца сезона-2023/24.

В прошлом сезоне Хэмилтон в составе «Колорадо Иглc» (фарм-клуб «Колорадо») провел 48 матчей и набрал 27 (6+21) результативных баллов.

В текущем чемпионате АХЛ канадский защитник принял участие в 12 матчах и отметился тремя результативными передачами.

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