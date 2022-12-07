Ротенберг о 2:1 с «Динамо»: «В третьем периоде прибавили в скорости и энергии, в овертайме – дожали»

Главный тренер подвел итоги матча с московским (2:1 ОТ).

– Хороший боевой матч уровня плей-офф. Соперник создал нам много сложностей. «Динамо» здорово играет в обороне – системная, организованная и обученная команда. Мы это прекрасно понимали и серьезно готовились.

В первом периоде допустили ошибку в меньшинстве – обязательно это разберем и улучшим. По ходу игры стали добавлять. Во втором периоде имели хорошие моменты, но не забили. В третьем забили в первой же смене. Ребята – молодцы, выполнили установку на третий период. В овертайме уже дожали соперника.

– В двух последних матчах СКА не мог забросить шайбу в первых и вторых периодах. Это связано с усталостью, или другие причины?

– Соперники здорово играют в обороне. Где-то ищем лишнюю передачу, чего и ждет соперник. Нам нужно убирать лишний пас – больше нацеленности на ворота, больше бросков. Надо лезть на пятак, выигрывать борьбу.

Мы играем теми, кто есть. Сегодня у нас вышли многие ребята из ВХЛ. Они молодцы – выполняют установку. Это наши воспитанники, питерские ребята. Для них гордость играть за СКА. Это видно по их самоотдаче – всегда бьются, ловят шайбу на себя.

Легких игр не бывает. Сегодня был очень сильный соперник – организованный и обученный. Нам пришлось преодолеть сложности. Важная победа для нас – она даст эмоции для матча против минского «Динамо».

– Силы у команды не иссякли? Вы довольны физической формой?

– Вы же видите – мы, слава богу, добавляем. В третьем периоде прибавили в плане скорости и энергии. Было много голевых моментов. У соперника здорово сыграл вратарь – это тоже наш питерский воспитанник Константин Волков.

Если команда может добавить в третьем периоде, то она хорошо подготовлена физически и, главное, морально, – сказал .