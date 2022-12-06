«Авангард» договорился с Буше о продлении контракта на год

договорился с о продлении контракта.

Об этом сообщил председатель совета директоров клуба .

«Наша задача – как минимум сохранить нашу связку Найт – Буше, и я могу заверить наших болельщиков, что мы наконец договорились с Буше о продлении контракта еще на год.

Он подписал этот контракт, связка у нас сохранится, и она будет одной из сильнейших в любом виде на следующий год», – сказал Крылов.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Буше провел 36 матчей и набрал 36 (22+14) очков.

Срок действующего контракта игрока рассчитан до 30 апреля 2023 года.