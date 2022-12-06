«Авангард» выкупит контракт Шикина у «Витязя» («Матч ТВ»)

«Авангард» планирует усилить вратарскую позицию перед плей‑офф КХЛ.

Как сообщает «Матч ТВ», в ближайшие дни омский клуб выкупит контракт голкипера Дмитрия Шикина у «Витязя».

В нынешнем сезоне 31‑летний вратарь провел 16 матчей, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,82.

Основным вратарем «Авангарда» является 28‑летний Василий Демченко. Он провел 31 матч и отразил 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,13.

На данный момент омский клуб занимает пятое место в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.