Сычев об арене «Авангарда»: «Просто какое-то волшебство. Можно сравнить со стадионом «Боруссии» Дортмунд»

Дмитрий Сычев сравнил арену со стадионом дортмундской «Боруссии».

«Я считаю, что это самая лучшая хоккейная арена во всей России, и омичи должны гордиться этим фактом, потому что у меня уже очень много футбольных профессионалов, друзей очень хотят попасть на эту арену.

Просто какое-то волшебство, как она сделана, красота какая на трибунах, плюс эта вертикальная видимость со всех ракурсов – это вообще что-то такое необычное, что можно сравнить с футбольным стадионом «Боруссии» Дортмунд», – заявил бывший футболист сборной России.

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