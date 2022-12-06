Крикунов о сокращении лимита: «Я вообще предлагал играть без легионеров, пока мы под санкциями»

Владимир Крикунов прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

«Это можно было изменить, будь другие внешние обстоятельства. Тут ничего не поделаешь, так сложилось. Будем играть с тремя легионерами.

Я вообще предлагал играть без легионеров, пока мы под санкциями. Но, видимо, наверху посчитали, что нужно сократить до трех человек в команде, чтобы сохранялся уровень хоккея.

Но, возможно, будут покупать более качественных ребят из других лиг. Раньше надо было тратиться на пятерых, а теперь только на троих. Соответственно за большие деньги будут приезжать более мастеровитые легионеры.

Так еще и молодежь наша будет играть больше. Больше молодых будут получать шанс показать себя. Поэтому не так уж это и плохо, как все говорят», – сказал заслуженный тренер России.