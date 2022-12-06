Сушинский о лимите: «В НХЛ почему-то не боятся, что там будут играть легионеры. Должна быть здоровая конкуренция»

считает, что лимит на легионеров ухудшает качество хоккея в России.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

«Я всегда был против лимита на легионеров – это ухудшает качество нашего хоккея. Должна быть здоровая конкуренция, а не надуманная. Такая же ситуация с лимитом на молодежь. Почему в этого всего нет? У них все играют. Почему-то они не боятся, что там будут играть легионеры, а мы боимся.

У нас это не бизнес, а финансовая нагрузка на государственные корпорации. Тогда надо вообще уйти от легионеров. Зачем кормить иностранцев за наш счет?

Если мы хотим стать какой-то суперлигой, то легионеры нужны – на них ходит народ. Многие некачественные легионеры вырастают в хороших игроков и играют лучше наших», – считает бывший форвард сборной России.