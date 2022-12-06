Сушинский о лимите: «В НХЛ почему-то не боятся, что там будут играть легионеры. Должна быть здоровая конкуренция»

Теги ФХР Максим Сушинский НХЛ КХЛ лимит на легионеров лимит на молодых игроков Чемпионат.com Хоккей

Максим Сушинский считает, что лимит на легионеров ухудшает качество хоккея в России.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

«Я всегда был против лимита на легионеров – это ухудшает качество нашего хоккея. Должна быть здоровая конкуренция, а не надуманная. Такая же ситуация с лимитом на молодежь. Почему в НХЛ этого всего нет? У них все играют. Почему-то они не боятся, что там будут играть легионеры, а мы боимся.

У нас это не бизнес, а финансовая нагрузка на государственные корпорации. Тогда надо вообще уйти от легионеров. Зачем кормить иностранцев за наш счет?

Если мы хотим стать какой-то суперлигой, то легионеры нужны – на них ходит народ. Многие некачественные легионеры вырастают в хороших игроков и играют лучше наших», – считает бывший форвард сборной России.

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