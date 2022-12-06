Кожевников против ужесточения лимита: «Будет болото и все. Российские мастера, у которых можно учиться, играют в НХЛ»

Александр Кожевников выступил против ужесточения лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

«Я против ужесточения лимита на легионеров. Учиться мы должны в своем болоте. Но все российские мастера, у которых можно учиться, играют в НХЛ.

Я понимаю, в каких это интересах сделано. От этого теряется конкуренция и рост игроков. Пять человек было достаточно: была конкуренция и росли люди.

Страшно представить, что будет. Будет болото и все. Это неправильно. Видимо, у кого-то есть свои интересы, но это совсем неправильно», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Минспорт утвердил ужесточение лимита на легионеров в КХЛ с 1 августа 2023 года