Кожевников против ужесточения лимита: «Будет болото и все. Российские мастера, у которых можно учиться, играют в НХЛ»
Александр Кожевников выступил против ужесточения лимита на легионеров в КХЛ.
Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.
«Я против ужесточения лимита на легионеров. Учиться мы должны в своем болоте. Но все российские мастера, у которых можно учиться, играют в НХЛ.
Я понимаю, в каких это интересах сделано. От этого теряется конкуренция и рост игроков. Пять человек было достаточно: была конкуренция и росли люди.
Страшно представить, что будет. Будет болото и все. Это неправильно. Видимо, у кого-то есть свои интересы, но это совсем неправильно», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Минспорт утвердил ужесточение лимита на легионеров в КХЛ с 1 августа 2023 года
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