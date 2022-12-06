Андрей Кареев: «В КХЛ команды больше заточены на результат, а в Финляндии – на зрелищность»

высказался касательно возвращения в из чемпионата Финляндии.

– Вы проводите свой четвертый сезон в «Салавате Юлаеве» с перерывом, связанным с отъездом в финскую Лиигу. Почему прошлым летом все-таки решили вернуться в Уфу?

– Права в КХЛ на меня были закреплены за «Салаватом Юлаевым». Что касается решения вернуться в Уфу, то оно сложилось у меня по семейным обстоятельствам.

– Вы провели два хороших сезона в чемпионате Финляндии за ТПС, оба раза играли в финале плей-офф. Время, проведенное в Лииге, пошло на пользу вашему развитию?

– Конечно! Финская школа, финский хоккей – о нем, в принципе, много говорить и не надо, все подкреплено результатами. В ТПС я работал с очень хорошим тренером вратарей Ари Мойсаненом, с которым ежедневно прогрессировал, поэтому я очень рад этой поездке.

– В чем главные отличия финской Лииги от КХЛ? Что вы для себя отметили?

– Европейский хоккей в Финляндии, Швеции, Швейцарии немного другой: в нем больше score шансов, он более открытый по сравнению с КХЛ. Для голкиперов там создается больше опасных моментов, больше выходов на ворота «2 в 1», «3 в 2», «1 в 0». В финской лиге поддерживается хороший игровой темп – все шестьдесят минут игроки бегают как заводные туда-сюда.

В КХЛ, возможно, команды больше заточены на результат, а в Финляндии больше на зрелищность. Возможно, на европейских игроков не так сильно давит результат, там выстроена своя система. Команды играют, игроки получают от этого удовольствие и радуют болельщиков созданием большого количества голевых моментов, – сказал вратарь .