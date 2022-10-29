Андрей Кареев: «Салавату» надо играть в свой хоккей, тогда будет результат»
Андрей Кареев высказался после матча с «Барысом» (5:1).
– Все ли было так легко, как кажется по счету?
– Все ребята до единого красавчики. Отработали, контролировали игру и заслуженно победили.
– Как игровой ритм? Как чувствовали себя?
– Это часть хоккея. Я тренируюсь, готовлюсь. Когда говорят – тогда играю.
– Как атмосфера? Сегодня почти полная арена.
– Все классно, спасибо болельщикам. Мы рады, что они приходят. Стараемся радовать их.
– Следующий матч против «Амура». Чего стоит ожидать от соперника?
– Надо играть в свой хоккей, придерживаться его, тогда будет результат, – сказал вратарь «Салавата Юлаева».
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