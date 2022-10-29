Андрей Кареев: «Салавату» надо играть в свой хоккей, тогда будет результат»

высказался после матча с (5:1).

– Все ли было так легко, как кажется по счету?

– Все ребята до единого красавчики. Отработали, контролировали игру и заслуженно победили.

– Как игровой ритм? Как чувствовали себя?

– Это часть хоккея. Я тренируюсь, готовлюсь. Когда говорят – тогда играю.

– Как атмосфера? Сегодня почти полная арена.

– Все классно, спасибо болельщикам. Мы рады, что они приходят. Стараемся радовать их.

– Следующий матч против «Амура». Чего стоит ожидать от соперника?

– Надо играть в свой хоккей, придерживаться его, тогда будет результат, – сказал вратарь .