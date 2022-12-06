ФХР ответила на заявление Тардифа: «Приглашение на Международный хоккейный форум на имя президента ИИХФ было отправлено 2 декабря»

ФХР сообщила, что отправляла приглашение ИИХФ для участия в Международном хоккейном форуме.

«В ответ на заявление Международной федерации хоккея (ИИХФ) о том, что ее официальные представители не получили приглашение на VII Международный хоккейный форум, Федерация хоккея России сообщает, что такое приглашение на имя президента ИИХФ Люка Тардифа было отправлено 2 декабря 2022 года.

Международный хоккейный форум пройдет 15 и 16 декабря в Москве. Мероприятие проводится ФХР при поддержке Минспорта России, Олимпийского комитета России и Москомспорта с 2016 года. Форум стал одним из центральных событий хоккейного сезона, в декабре 2021-го в нем приняли участие более 1500 человек из 40 стран мира», – говорится в заявлении ФХР.

Напомним, сегодня Тардиф заявил, что ИИХФ не получала приглашений для участия в форуме.

Международный хоккейный форум пройдет в онлайн-формате.