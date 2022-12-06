Представители ИИХФ не получали приглашений для участия в Международном хоккейном форуме в Москве

ИИХФ не получала приглашений для участия в Международном хоккейном форуме в Москве.

Седьмой Международный хоккейный форум состоится в Москве с 15 по 16 декабря в онлайн-формате.

Мероприятие проводится при поддержке РФ, Олимпийского комитета России и Москомспорта с 2016 года.

не получала никаких приглашений для участия в форуме. Сам я с 15 по 18 декабря буду в Норвегии», – сказал Тардиф.

Программа форума включает в себя обсуждение перспектив хоккея в формате «3 на 3», вовлечение в хоккей нового поколения болельщиков.

В рамках форума пройдет двухдневный тренерский семинар. Для участников форума будет также подготовлена интерактивная выставка компаний хоккейной и спортивной индустрии.