Малкин и Кросби пропустили тренировку «Питтсбурга» из-за болезни
Евгений Малкин и Сидни Кросби пропустили тренировку «Питтсбурга» из-за болезни.
Также в занятии команды в понедельник не участвовал вратарь Кейси ДеСмит – по той же причине.
«Сид, Джино и Кейси приболели. Надеюсь, завтра они будут чувствовать себя лучше.
Мы подумали, что сейчас лучше держать их подальше от льда. Посмотрим, что будет завтра утром», – сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.
В 25 матчах Малкин набрал 24 (8+16) очка, Кросби – 33 (13+20). В текущем сезоне оба форварда не пропускали игр.
Во вторник «Питтсбург» сыграет дома с «Коламбусом».
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