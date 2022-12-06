Малкин и Кросби пропустили тренировку «Питтсбурга» из-за болезни

и пропустили тренировку из-за болезни.

Также в занятии команды в понедельник не участвовал вратарь – по той же причине.

«Сид, Джино и Кейси приболели. Надеюсь, завтра они будут чувствовать себя лучше.

Мы подумали, что сейчас лучше держать их подальше от льда. Посмотрим, что будет завтра утром», – сказал главный тренер «Питтсбурга» .

В 25 матчах Малкин набрал 24 (8+16) очка, Кросби – 33 (13+20). В текущем сезоне оба форварда не пропускали игр.

Во вторник «Питтсбург» сыграет дома с «Коламбусом».