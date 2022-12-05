«Колорадо» поместил Гальченюка на драфт отказов. Его подписали неделю назад: 0 очков и «минус 3» за 3 матча
«Колорадо» поместил двух хоккеистов на драфт отказов.
Это нападающие Алекс Гальченюк и Джейсон Мегна.
28-летний Гальченюк, с которым «Эвеланш» неделю назад подписали двусторонний контракт, провел за команду три матча в чемпионате НХЛ и не отметился результативными действиями при полезности «минус 3» и игровом времени 10:16.
32-летний Мегна сыграл за «Колорадо» 13 матчей в нынешнем сезоне и не набрал очков при полезности «минус 1». Среднее игровое время – 06:50.
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