«Колорадо» поместил Гальченюка на драфт отказов. Его подписали неделю назад: 0 очков и «минус 3» за 3 матча

поместил двух хоккеистов на драфт отказов.

Это нападающие и Джейсон Мегна.

28-летний Гальченюк, с которым «Эвеланш» неделю назад подписали двусторонний контракт, провел за команду три матча в чемпионате и не отметился результативными действиями при полезности «минус 3» и игровом времени 10:16.

32-летний Мегна сыграл за «Колорадо» 13 матчей в нынешнем сезоне и не набрал очков при полезности «минус 1». Среднее игровое время – 06:50.