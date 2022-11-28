Гальченюк подписал контракт с «Колорадо» до конца сезона. Зарплата форварда – 750 000 долларов
Алекс Гальченюк перешел в «Колорадо».
Клуб объявил о подписании контракта с 28-летним нападающим. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23. По информации TSN, зарплата игрока составит 750 000 долларов.
Напомним, в сентябре форвард проходил просмотр в «Эвеланш», но получил травму.
В прошлом сезоне Гальченюк выступал за «Аризону» и набрал 21 (6+15) очко в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Также в лиге форвард играл за «Монреаль», «Питтсбург», «Миннесоту», «Оттаву» и «Торонто». В общей сложности Гальченюк провел 643 матча в НХЛ и записал на свой счет 354 (146+208) очка.
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