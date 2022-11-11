Гальченюк подписал пробный контракт с фармом «Колорадо» в АХЛ. Форвард был на просмотре в «Эвеланш», но получил травму
Алекс Гальченюк подписал пробный контракт с фарм-клубом «Колорадо» в АХЛ.
В сентябре 28-летний нападающий проходил просмотр в «Эвеланш», но получил травму.
Сообщается, что игрок восстановился и получил разрешение играть. Он начнет сезон в составе клуба «Колорадо Иглс».
В прошлом сезоне Гальченюк выступал за «Аризону» и набрал 21 (6+15) очко в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Также в лиге форвард играл за «Монреаль», «Питтсбург», «Миннесоту», «Оттаву» и «Торонто». В общей сложности Гальченюк провел 643 матча в НХЛ и записал на свой счет 354 (146+208) очка.
Ранее сообщалось, что игроком интересовались клубы КХЛ.
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