Гальченюк подписал пробный контракт с фармом «Колорадо» в АХЛ. Форвард был на просмотре в «Эвеланш», но получил травму

подписал пробный контракт с фарм-клубом «Колорадо» в .

В сентябре 28-летний нападающий проходил просмотр в «Эвеланш», но получил травму.

Сообщается, что игрок восстановился и получил разрешение играть. Он начнет сезон в составе клуба «Колорадо Иглс».

В прошлом сезоне Гальченюк выступал за «Аризону» и набрал 21 (6+15) очко в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Также в лиге форвард играл за «Монреаль», «Питтсбург», «Миннесоту», «Оттаву» и «Торонто». В общей сложности Гальченюк провел 643 матча в и записал на свой счет 354 (146+208) очка.

Ранее сообщалось, что игроком интересовались клубы КХЛ.