«Сиэтл» вернул Райта в основной состав. 18-летний форвард забил 4 гола в 5 матчах в АХЛ
Шейн Райт вернулся в основной состав «Сиэтла».
В середине ноября канадский нападающий был отправлен в АХЛ для набора формы.
Четвертый номер драфта НХЛ-2022 забросил 4 шайбы в 5 матчах за «Коачеллу» в АХЛ. После такого выступления «Сиэтл» вызвал Райта в основной состав.
В нынешнем сезоне нападающий провел семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности «плюс 4». Его среднее игровое время в «Сиэтле» – 08:05.
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