«Сиэтл» вернул Райта в основной состав. 18-летний форвард забил 4 гола в 5 матчах в АХЛ

вернулся в основной состав «Сиэтла».

В середине ноября канадский нападающий был отправлен в для набора формы.

Четвертый номер драфта НХЛ-2022 забросил 4 шайбы в 5 матчах за «Коачеллу» в АХЛ. После такого выступления «Сиэтл» вызвал Райта в основной состав.

В нынешнем сезоне нападающий провел семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности «плюс 4». Его среднее игровое время в – 08:05.