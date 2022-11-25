Райт сделал дубль и стал 1-й звездой матча АХЛ с «Рэнглерс». У него 3 шайбы в 2 играх в лиге
Шейн Райт сделал дубль и стал 1-й звездой матча АХЛ с «Рэнглерс».
18-летний форвард «Коачеллы» дважды отличился в матче регулярного чемпионата против фарма «Калгари» (4:3).
В 2 матчах в лиге за фарм «Сиэтла» нападающий забросил 3 шайбы.
«Кракен» смог отправить 4-го номера драфта НХЛ-2022 в АХЛ, воспользовавшись пунктом в соглашении между НХЛ и Канадской хоккейной лигой.
Согласно ему, клуб НХЛ может на время отправить в АХЛ игрока, выбранного из системы CHL. Речь идет о командировке для восстановления кондиций (возможна 1 раз за сезон, не более 2 недель).
Право на нее возникает, если хоккеист остался в запасе в 5 матчах подряд.
Райт в 7 матчах сезона НХЛ набрал 1 (0+1) балл при полезности «+4» и среднем времени 08:05. Первый год его контракта новичка пока не активирован. Это может произойти, если он проведет 10-й матч в сезоне.
Комментарии