Даниил Мироманов: «Лас-Вегас – два города в одном, каждый матч как вечеринка. Цены на жилье высокие из-за близости к Калифорнии, тут нет налога штата»

рассказал об атмосфере на матчах «Вегаса».

– Летом в Россию вообще не возвращались?

– Нет, я целое лето провел в США.

– Удалось попутешествовать по Неваде, Калифорнии, увидеть Гранд Каньон?

– Да, после операции сделал себе недельный отпуск. Весь июнь на выходные ездил в Калифорнию, ехать всего три часа из Вегаса.

До Гранд Каньона так и не добрался, надеюсь, в будущем съезжу. Больше всего мне нравятся города Малибу и Лагуна-Бич. Они недалеко от Лос-Анджелеса располагаются.

– Лас-Вегас – город-курорт. Как там жить на постоянной основе?

– Вегас – два города в одном. На главной улице казино, отели, рестораны, туристы. В 10 минутах езды оттуда другая жизнь – спокойная, там спальные районы, парки.

– Цены на жилье – космос?

– Высокие, так как близко к Калифорнии. А в Калифорнии очень высокие цены на жилье. Когда была пандемия ковида, многие уезжали из Калифорнии и ехали в Неваду. Тут нет налога штата. Из-за высокого спроса цены выросли.

– Живете один или с кем-то из ребят?

– Живу один. В этом году каждый по отдельности живет.

– От многих хоккеистов слышала, что по атмосфере в – место номер один. Согласны?

– Да, здесь каждая игра как большая вечеринка. Очень классная атмосфера, люди приходят хорошо провести время, посмотреть хоккей.

– На «Хендерсон» много ходит людей?

– Люди ходят, на выходных арена практически полная. Вегас стал очень хоккейным городом, – сказал защитник «Голден Найтс».