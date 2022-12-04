Мироманов стал 48-м игроком из России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ

Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов провел свой первый матч в сезоне НХЛ.

Он принял участие в игре против «Детройта» (4:1). Мироманов провел на льду 16:34, нанес один бросок в створ, заблокировал два броска и допустил одну потерю.

В сезоне-2022/23 россиянин также провел 17 матчей за «Хендерсон» в АХЛ и набрал 13 (6+7) очков при показателе полезности «-8».

Мироманов стал 48-м игроком из России, сыгравшим в этом сезоне.

Не менее одного матча провели 13 защитников, 26 форвардов и 9 вратарей.